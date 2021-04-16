К банку «Нейва» в Екатеринбурге стягивают силы Росгвардии

К зданию банка подъезжают силовики Фото: Евгений СТОЯНОВ

К зданию головного офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге у дома №3а по улице Чапаева в 11:40 стали стягиваться силы Росгвардии. У главного входа по-прежнему находятся десятки возмущенных клиентов финансового учреждения, которые требуют рассказать о дальнейших действиях банка.

Клиентов в здание банка не впускают Фото: Евгений СТОЯНОВ

Чуть позже к зданию головного офиса приехало подкрепление силовиков: в банк зашел второй наряд Росгвардии, в а полдень еще два бойца Росгвардии.

- Ждем спецназ, - нервно шутят клиенты банка «Нейва», - Усиливаются.

Напомним, что 15 апреля 2021 года ЦБ РФ отнял лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» из-за того, что кредитная финансовая организация проводила сомнительные операции. После этого у главного офиса популярного уральского банка собралась толпа клиентов, среди которых – физические и юридические лица. Люди просят пояснить, что будет с их деньгами.

У банка - клиенты, силовики, журналисты Фото: Евгений СТОЯНОВ

В самом банке «КП-Екатеринбург» пояснили, что выплаты начнутся до начала мая 2021 года. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин пояснил нашему изданию, что в случае обращения, предпринимателям будут оказаны консультационные услуги.

Клиенты ведут себя мирно, хотя сильно возмущены Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк отозвал лицензию у известного екатеринбургского банка «НЕЙВА». По данным Банка России, компания допустила неоднократные нарушения (подробнее)

Клиентам банка «Нейва» начнут выплачивать возмещения по вкладам не позднее 30 апреля 2021 года. Деньги будут возвращать через банки-агенты (подробнее)

«Кто-нибудь может объясниться?»: вкладчики атаковали головной офис банка «Нейва», у которого отобрали лицензию. У главного офиса банка «Нейва» в Екатеринбурге собрались вкладчики (подробности)