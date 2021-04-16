На Ассамблее «Депутатской вертикали» парламентарии обсудили актуальные направления совершенствования законодательства

Фото:пресс-служба Законодательного Собрания

В Екатеринбурге состоялось заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

На этом заседании выступили с докладами губернатор Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, руководитель Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Постовалов, депутаты представительных органов муниципальных образований (Карпинска и Нижнего Тагила).

Напомним, первая Ассамблея «Депутатской вертикали» состоялась в марте 2017 года. За прошедшее время это объединение зарекомендовало себя как инструмент взаимодействия парламентариев разных уровней для обсуждения актуальных проблем региона и поиска путей их решения.

- Мы видим реальные позитивные результаты такой консолидации усилий. Чёткое стратегическое планирование комплексного развития области позволило существенно нарастить запас прочности региональной экономики и достойно выдержать испытания минувшего года. Конечно, пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы во все наши планы. Вместе с тем, по итогам года Свердловская область сохранила свои позиции среди регионов-лидеров по основным социально–экономическим показателям», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

За прошедшие четыре года было проведено 58 заседаний местных отделений «Депутатской вертикали».

- Объединение создавалось для избирателей, поскольку людям неважно, где, какой уровень компетенций, кто из властей за что отвечает. Людям нужно, чтобы проблемы решались, чтобы это было публично, чтобы им объясняли, почему принято то или иное решение. Именно для этих целей мы объединили в свои ряды парламентариев Свердловской области всех уровней – от муниципального образования до Федерального Собрания РФ. Очевидно, что с помощью «Депутатской вертикали» проблемы на местах, требующие вмешательства быстрее находят своё решение. Мы этим занимаемся. И дальше будем использовать этот механизм, конечно же, совершенствуя его, – сказал председатель Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенниников.

Участники заседания Ассамблеи сделали особый акцент на совершенствовании регионального законодательства в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, в частности, на внесении изменений в Устав Свердловской области.

- Мы – депутаты Законодательного Собрания Свердловской области были крайне заинтересованы в создании «Депутатской вертикали». С оптимизмом восприняли ее появление и депутаты представительных органов местного самоуправления. С первого дня своей деятельности «Депутатская вертикаль» стала инструментом, эффективность которого измеряется не в количестве проведенных заседаний, а в реализованных законодательных инициативах. Благодаря работе объединения были внесены поправки в большой блок федеральных законов. В 2020 и 2021 годах важнейшим направлением деятельности «Депутатской вертикали» стало внесение изменений в региональное законодательство в связи с принятием новых положений Конституции РФ. Это внесение изменений в Устав Свердловской области — основной закон региона. Вопрос об организации работы по внесению изменений в Устав и Законы Свердловской области в связи с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации рассматривался на расширенном заседании Совета «Депутатской вертикали» 28 июля 2020 года. Безусловно, работа над изменением соответствующих положений Устава Свердловской области потребовала тщательной правовой проработки и коллективного осмысления. Губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым была сформирована рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в Устав. Это позволило объединить усилия парламентариев, представителей исполнительных органов госвласти региона, ученых, юридического и бизнес-сообщества, представителей некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты Свердловской области, – прокомментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области, сопредседатель Совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» Людмила Бабушкина.

Как напомнила Людмила Бабушкина, активное участие в подготовке предложений по актуализации и совершенствованию Устава Свердловской области принял Павел Крашенинников. При подготовке законопроекта была учтена в полном объеме предложенная им редакция пункта 3 статьи 10 Устава Свердловской области, в которой шла речь о вхождении органов местного самоуправления и органов госвласти в соответствии с Конституцией РФ в единую систему публичной власти Российской Федерации и осуществлении взаимодействия для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Результатом проведенной работы по корректировке текста основного закона региона стал закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Свердловской области», принятый на заседании регионального парламента 16 марта 2021 года.

Участники заседания Ассамблеи обсудили различные направления дальнейшего совершенствования законодательной базы. В частности, речь шла о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и Гражданский процессуальный кодекс РФ. Кроме того, участники заседания обменялись мнениями по вопросам, касающимся борьбы с телефонным мошенничеством и совершенствования жилищного законодательства.

Например, сопредседатель Совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий обозначил круг наиболее значимых проблем в сфере ЖКХ и жилищного строительства.

- Считаю целесообразным продолжить практику рассмотрения актуальных вопросов совершенствования законодательства Свердловской области в рамках заседаний местных отделений Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», – отметила Людмила Бабушкина.

Как напомнила председатель Законодательного Собрания, с принятием в развитие обновленной Конституции России федеральных конституционных законов и федеральных законов предстоит масштабная работа по совершенствованию нормативной базы региона, формированию основы для дальнейшего динамичного развития Среднего Урала.

Видеозапись фрагментов заседания и комментариев, Л.В. Бабушкиной, П.В. Крашенинникова, А.М. Чернецкого доступна для скачивания с сайта Законодательного Собрания: ftp://video.zsso.ru/2021/04/