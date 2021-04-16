«Дом печати» вернется в родные стены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Дом печати» через суд добился возврата в родные стены здания типографии на проспекте Ленина, которое клуб арендовал на протяжении многих лет.

Напомним, что «Униформс» (юрлицо «Дома печати») просило у ООО «Татлинъ» (фирма, сдающая здание в субаренду) предоставить отсрочку по арендным платежам. Но арендодатель отказался идти на встречу клубу, несмотря на то, что правительство на законодательном уровне разрешило предоставлять арендные «каникулы» компаниям, пострадавшим из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Год назад арбитражный суд Свердловской области признал незаконным отказ ООО «Татлинъ» от договора субренды, однако компания подала апелляцию. Тем не менее, накануне суд встал на сторону «Униформс» и оставил решение суда первой инстанции в силе.

Сейчас ООО «Татлинъ» обязан передать ООО «Униформс» обратно помещения, занимаемые клубом «Дом Печати» в течение пяти дней.

- Мы будем счастливы вернуться в родные стены Дома Печати и вновь приглашать туда лучших музыкантов со всей планеты. Дом Печати был, и, я надеюсь, вновь станет важнейшей культурной локацией Екатеринбурга. Впрочем, судя по первоначальной реакции арендодателя, он до сих пор не осознал грубейшее нарушение законодательства со своей стороны, и собирается и дальше показательно игнорировать требования закона, - рассказал арт-директор «Теле-клуба» Семен Гальперин.

Владельцы «Дома печати» утверждают, что пока правда арендодатель, несмотря на решение суда, площадку возвращать не собирается. При этом в помещении больше года под замком лежит звуковое и световое оборудование «Дома печати».