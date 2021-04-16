Дополнительные «летние» электрички начнут курсировать на СвЖД с 17 апреля

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С 17 апреля на Свердловской железной дороге вводятся в обращение дополнительные «летние» поезда. Они назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока. Количество поездов регулируется заявками субъектов РФ, которые формируют заказ на организацию пригородных перевозок в регионах.

По просьбам пассажиров срок действия летнего графика продлен до 10 октября (в 2020 году действовал до 4 октября).

На территории Свердловской области этим летом будут курсировать 18 дополнительных пригородных поездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

С 17 апреля по 10 октября назначаются поезда:

С 24 апреля по 10 октября назначается пригородный поезд №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздничным дням).

С 29 мая по 26 сентября назначается пригородный поезд №6591/6594 Дружинино – Михайловский Завод (по выходным и праздничным дням).

Кроме того, на летний период на основных маршрутах в Свердловской области будет увеличено количество вагонов в пригородных поездах. Большинство электричек из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино будут состоять из шести вагонов (в зимний период – из четырех).

Для некоторых пригородных поездов вводятся дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, 33 км, 109 км, 1826 км и др.

В ХМАО-Югре в период с 30 мая по 30 октября назначаются пригородные поезда №7496 Сургут – Нижневартовск (ежедневно) и №6097 Нижневартовск – Сургут (ежедневно).

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД», АО «СПК» и в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».