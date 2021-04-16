В Екатеринбурге машина такси провалилась в яму с кипятком

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В Екатеринбурге, на перекрестке улиц Учителей - Сулимова накануне ночью, 15 апреля, произошла коммунальная авария. На перекрестке образовался провал. Пока на место ехала ремонтная бригада, в яму с горячей водой успел угодить водитель такси. К счастью, повреждения получила только машина, водитель не пострадал.

- Повреждение обнаружено ночью. Ущерб, причиненный автомобилю, будет возмещен страховой компанией, заключившей договор с ЕТК, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Сейчас на месте аварии работает ремонтная бригада. Чтобы в яму больше никто не заехал, ее огородили. Ограничений потребителей нет: тепло и горячая вода подаются по обратному трубопроводу, температура теплоносителя понижена до + 50 градусов. Работы планируют закончить до 22:00 сегодняшнего дня.