В Екатеринбурге девятилетний мальчик, играя во дворе, выбежал под машину

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 15 апреля, девятилетний мальчик, играя во дворе, выбежал под машину Daewoo Nexia. Инцидент произошел возле дома на проспекте Решетникова, 18/1. Ребенок играл в догонялки и не заметил автомобиль. С ушибом коленного сустава мальчика доставили в больницу.

- Убегая от друзей в сторону подъезда, он выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспорта, не посмотрев по сторонам и не заметив движущийся по дворовому проезду автомобиль, набежал на него. Родители ребенка, в момент произошедшего находились дома. Со слов родителей установлено, что с их разрешения ребенок пошел гулять на детскую площадку, расположенную рядом со школой, где и обучается пострадавший мальчик, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как рассказали госавтоинспекторы, за рулем Daewoo Nexia находился 29 –летний молодой человек, имеющий стаж управления транспортным средством 2 года. К административной ответственности за нарушение ПДД РФ ранее не привлекался. Он рассказал, что двигался по дворовому проезду со скоростью примерно 5-10 км/ч, видел, что на детской площадке гуляют дети, проезжая возле первого подъезда, неожиданно, из-за стоящего справа автомобиля выбежал мальчик.

Сотрудниками полиции проверят школу, где учится пострадавший мальчик, чтобы выяснить обучают ли там детей навыкам безопасного поведения на дороге.