В поселке Лубяной спасатели потушили пожар, в котором огонь уничтожил два дома

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Лубяной полностью потушили пожар, который вспыхнул на площади 500 квадратных метров на улице Буденного. Открытое горение было ликвидировано в 19:10. Сигнал о происшествии спасатели получили в 16:48 по местному времени. На тот момент горел только один дом на площади 50 квадратных метров. Однако вскоре огонь перекинулся на соседние постройки.

- Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и ветреная погода. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте был развернут штаб пожаротушения. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении были задействованы 11 единиц пожарной техники 49 человек личного состава.