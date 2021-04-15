В Екатеринбурге двоих полицейских подозревают в хранении и сбыте наркотиков

Если вину экс-полицейских докажут, их ожидает уголовная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух сотрудников полиции подозревают хранении и покушении на сбыт запрещенных веществ. В отношении 32-летнего инспектора ППСП и 23-летнего помощника оперативного дежурного возбудили уголовные дела. Следователи считают, что в апреле этого года женщина-инспектор приобрела два вида синтетических наркотиков общей массой более 20 граммов, чтобы в дальнейшем продавать. Пакетики с веществами она хранила у себя дома. Помощника дежурного подозревают в покупке 0,22 грамма наркотика.

- Сотрудник дежурной части находился за рулем личного автомобиля в гражданского одежде с признаками наркотического опьянения. Позже в его квартире нашли наркотики, которые ему помогла сбыть инспектор ППС. В ее жилище также нашли запрещенные вещества, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас проводится служебная проверка. Помощника дежурного уже уволили из системы МВД по отрицательным мотивам. Вопрос по инспектору решится в течение ближайших суток. Если вину экс-полицейских докажут, их ожидает уголовная ответственность.