Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 16 апреля 2021

16 апреля похолодает до плюс 11 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе погода заставила жителей Екатеринбурга и Свердловской области переодеться в легкую одежду и летнюю обувь. Впервые за 140 лет был побит температурный рекорд. Но апрель постепенно возвращается к нормальной для месяца погоде.

Так, в сравнении с 14 и 15 апреля 2021 года, 16-го станет холоднее, но синоптики уверяют, что грядущее похолодание возврат к норме.

16 апреля днем в Екатеринбурге ожидается +7 – 11 градусов, ночью температура опустится до минус одного градуса.

Будет облачно с пояснениями, осадков не ожидается.