В Екатеринбурге три телеканала объявили кастинг на роль ведущего

Получить работу можно на ОТВ, «Четвертом канале» и «Студии-41» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сразу три телеканала объявили масштабный кастинг на роль ведущего. Получить работу можно на ОТВ, «Четвертом канале» и «Студии-41». Организаторы просят участников записать видеовизитку на тему «Почему я хочу стать телеведущим» и за одну минуту рассказать о своей мотивации. Авторов лучших заявок специальная комиссия пригласит на собеседование. Финалистов объявят в конце мая.

- В ходе кастинга будут выбраны претенденты на должности: корреспондент, ведущий в студии, стрингер, тревел-блогер, - отмечают на портале Megacasting.

К претендентам есть список требований: возраст от 16 лет, желание работать на телевидении, грамотная речь и приятная внешность.