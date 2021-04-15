Парковку на площади 1905 года закроют на ближайшие выходные

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге парковку на главной площади города закроют из-за ярмарки на ближайших выходных. Припарковать свой автомобиль здесь нельзя будет 17 и 18 апреля с 9:00 до 17:00, но организаторы говорят, что площадка будет закрыта уже к полуночи субботы, откроют ее только в 19:00 в воскресенье. Дополнительные места для стоянки машин выделят на улицах Урицкого и Володарского.

- В ассортименте ярмарки представят сельскохозяйственную продукцию, овощи и фрукты, а также различные сувениры от уральских мастеров, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организаторы напоминают посетителям о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование.