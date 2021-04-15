В центре Верхней Пышмы благоустроят две улицы

Фото: проектная документация

В Верхней Пышме ищут подрядчика на разработку документации благоустройства двух улиц в районе проспекта Успенский. Речь идет об улицах Александра Козицына и Октябрьской.

В проекте подрядчику нужно будет предусмотреть велодорожки, зоны проката роликов. Велосипедов и скейтов, основные пешеходные дорожки. Также здесь разместятся качели, беседки, навесы, игровые зоны, зона для проведения фестиваля стрит-арта, открытая библиотека и площадка для проведения городских праздников.

Здесь же появится спортивный парк с небольшим скалодромом, площадкой для занятия воркаутом, и даже зоны для проведения открытых квестов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Проектную документацию нужно создать до 31 июля 2021 года.