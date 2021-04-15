На Урале в поселке Лубяной в пожаре сгорело два жилых дома

Сейчас на месте работают 11 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Лубяной произошел крупный пожар в частном доме. Спасатели получили сигнал в 16:48 по местному времени. Спасатели установили, что на площади 50 квадратных метров загорелся жилой дом и надворные постройки. Чуть позже огонь распространился на соседние здания. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и деревянные конструкции построек. В итоге площадь возгорания выросла в 10 раз.

- Немногим больше часа потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Огнем повреждены два частных жилых дома и пять хозяйственных построек. Информации о пострадавших не поступало, -сообщу в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас на месте работают 11 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава. Тушение пожара продолжается.