Во время «Уральской ночи музыки» артисты сыграют кельтскую свадьбу

Хелайнерами сцены «Фолк-карнавал» выступит питерский коллектив «ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Уральскую ночь музыки» вернется площадка этно-фолка. Выступление артистов стилизуют под кельтскую свадьбу. Планируется, что здесь выступит коллектив «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга», которые исполняют традиционную шотландскую музыку. Хелайнерами сцены «Фолк-карнавал» выступят питерский коллектив «ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ» и группа Gliead.

- Выступления фолк-групп, играющих современную средневековую музыку, будут сопровождаться историческими танцами и перформансами, которые подготовили реконструкторы, - сообщают организаторы фестиваля Ural music night.

Для зрителей подготовят зону с ярмарками, кафе и трактирами, мастер-класс для реконструкторов и тиры для лучников. Все для того, чтобы как можно ярче передать атмосферу средневековья.