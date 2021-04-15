«Запускают по 10 человек»: насельницы, приехавшие за вещами, не могут попасть в Среднеуральский монастырь

У въезда в монастырь собралось множество людей. Фото: читатель "КП"

Монахини, приехавшие забрать свои вещи из Среднеуральского женского монастыря, не могут попасть на его территорию. Напомним, вчера в обитель вновь нагрянули силовики. На этот раз всех постояльцев окончательно выдворили из монастыря.

- Нас не пускают на территорию. Пришлось ставить машины вдоль трассы. Заехать не дает ГИБДД. Когда был прошлый штурм, у нас повредили четыре машины, которые стояли также вдоль трассы. Получается, что провоцируются ДТП, - рассказал «КП» один из прихожан.

Фото: читатель "КП"

Собеседник добавил, что монахинь на территорию пускают, но в ограниченном количестве - по 10 человек. Из-за этого этот процесс идет довольно долго.

Фото: читатель "КП"

Напомним, накануне у Audi, которая была припаркована вдоль трассы около монастыря, выбили стекло и украли сумку с деньгами и документами.