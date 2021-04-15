В Нижнем Тагиле осудили водителя, по вине которого погибли три человека

Ближайшие три года мужчина проведет в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили 36-летнего водителя тягача, по вине которого погибла начальница нижнетагильского ж/д вокзала и два его сотрудника. Авария произошла 29 февраля прошлого года. Тогда мужчина ехал на автомобиле North Benz с полуприцепом, в какой-то момент он не справился с управлением, его занесло на встречную полосу, где в этот момент двигался Fiat Ducato, в котором находились трое человек.

- В результате ДТП, столкновения транспортных средств: водителю и пассажиркам автомобиля «Фиат Дукато» – 67-летнему мужчине и двум женщинам, 51 и 52 лет, причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ближайшие три года он проведет в колонии-поселении, также его лишили права управлять автомобилем в течение двух лет.