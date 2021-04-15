Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели пятерых детей на пожаре под Нижним Тагилом. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 15 апреля. Напомним, сейчас выясняются причины возгорания деревянного дома в селе Бызово.

- Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия необходимых мер профилактического характера, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, пожар начался ночью 15 апреля в доме, где проживала многодетная семья. Из горящего здания выбрались мать и ее сожитель, ее 4-летний сын и полуторагодовалая дочь. Пятеро детей погибли под завалами.