Более 99% контейнерных поездов Свердловская магистраль отправила по ускоренному графику в январе-марте

фото: предоставлено СвЖД

В январе-марте 2021 года Свердловская магистраль отправила 617 контейнерных поездов, из них 612 (99,2%) – в рамках ускоренных сервисов. По согласованному с клиентом расписанию в контейнерах перевезено около 1 млн тонн грузов – на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ускоренные контейнерные поезда позволяют предприятиям доставлять сырье и готовую продукцию (в том числе на экспорт) быстрее и точно в срок. Они следуют по специально разработанному графику с повышенной скоростью. Время отправления и прибытия известно заранее. Поэтому грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы.

С начала 2021 года СвЖД организовала 10 новых контейнерных маршрутов, их общее число достигло 120. Грузы в контейнерах по расписанию доставляются в Китай, страны СНГ и Европы через морские порты и железнодорожные погранпереходы, а также в другие регионы России.

На регулярной основе ускоренные контейнерные поезда курсируют между Москвой и Екатеринбургом. За три месяца текущего года в рамках сервиса было сформировано 17 составов с грузами, которые по прибытию в столицу Урала распределялись по соседним регионам.

Для удобства клиентов Свердловская магистраль создает условия для отправки грузов в контейнерах с тех станций, где раньше такой возможности не было. Например, на севере УрФО погрузка контейнеров теперь дополнительно осуществляется на станциях Демьянка, Островной, Сургут-Порт.