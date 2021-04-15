В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему весной в городе затопило парки

Прогулки по паркам в апреле стали для горожан испытанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой весной в Екатеринбурге затопило несколько парков центре города. В частности, в плену у воды оказались спортивные площадки и зоны отдыха в парке Павлика Морозова, парке Энгельса и реконструированном в 2020 году парке Зеленая роща.

Горожане активно возмущались тем, что не могут погулять в привычных местах из-за подтопления, а также сетовали на отсутствие системы дренажа. Кстати, видео с плавающими на искусственных плотах детях облетело всю страну.

Зеленая роща частично ушла под воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, система дренажей нужна не везде.

- Нет такой необходимости во всех скверах и парках делать систему дренажей. Идея построить систему дренажей в действующей парке не должна находить своего признания в силу того, что нам бы пришлось копать весь парк дополнительно, рассказывает Тамара Благодаткова на радио «Комсомольская правда».- Хотя очень многие горожане были уже недовольны даже тем, что мы, приступив к работам по благоустройству в парке Зеленая роща, убрали часть деревьев. Хотя это были старые и больные деревья, мы их исследовали вместе с жителями. Поэтому выкопать дренаж, выкопать корни деревьев, в этом, наверное, нет необходимости.

По словам чиновницы, парк Зеленая роща затопило после того, как в городе резко потеплело и начал таять снег, а земля еще не оттаяла.

Системы дренажа в парке нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Относительно парка Зеленая роща. Температура резко поднялась, стало очень тепло. У нас очень дружная весна. Естественно, эти условия приводят к тому, что снег начинает активно таять, но не успевает оттаять земля, - говорит Тамара Благодаткова.