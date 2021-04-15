Вакцинация сотрудников против клещевого энцефалита началась на Свердловской магистрали

Фото:предоставлено СвЖД

Накануне сезона активизации клещей на Свердловской железной дороге традиционно проводится плановая вакцинация сотрудников, работа которых связана с риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Вакцинация проводится бесплатно в прививочных кабинетах поликлиник сети «РЖД-Медицина» и в медпунктах предприятий. Всего в период с марта по май планируется привить более 12 тыс. человек.

В России свыше 1000 административных территорий являются эндемичными по клещевому энцефалиту (заболевание на протяжении многих лет проявляется именно в этой местности). Это регионы Центральной европейской части, Урала, Сибири и Дальнего Востока, по которым проходят 13 из 16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». В специальный перечень профессий, подлежащих иммунизации против клещевого вирусного энцефалита, входят свыше 40 железнодорожных профессий. Это дорожный мастер, монтер пути, осмотрщик вагонов, составитель поездов, дежурный по переезду и другие.

Фото:предоставлено СвЖД

Наряду с вакцинацией против клещевого энцефалита во всех клиниках сети «РЖД-Медицина» на Свердловской магистрали проходит прививочная кампания против COVID-19. В настоящий момент вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привито более 11 тыс. человек, из них 9,5 тыс. – работники железнодорожного транспорта. В первую очередь, это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры, а также те, кто обеспечивает бесперебойное движение поездов – диспетчеры, машинисты и помощники машинистов.

Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке вакцины. Прививка желающим делается бесплатно, по предварительной записи, что обусловлено условиями хранения и использования препарата после разморозки.