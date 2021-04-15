Дом многодетной семьи полностью сгорел Фото: СК по Свердловской области

В селе Бызово Горноуральского городского округа сегодня ночью, 15 апреля, произошел страшный пожар. Загорелся частный дом на улице Рябиновая, в котором жила многодетная семья. Двое взрослых с двумя малышами на руках выбежали из полыхающего здания. Пламя быстро охватило деревянные конструкции и крыша дома обрушилась. Под сгоревшими обломками здания спасатели нашли тела пятерых детей.

Спастись удалось маме, месячной дочке Варе и четырехлетнему Ярославу. Сейчас решается вопрос об оказании им необходимой помощи. К ситуации подключился Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

- Все виды помощи, которые будут необходимы, я уже обсудил с главой городского округа. Все вопросы будут решены. Необходимо будет подыскать помещение, где мама с детьми будет жить после выписки из больницы. Также будет оказана помощь с вещами. Вопросы с организацией похорон тоже будут решены. Предполагаю, что в этой ситуации необходима будет помощь психологов. Будем работать и с окружением и с мамой, - рассказал Игорь Мороков «КП-Екатеринбург».

Напомним, что Томару Щербинину с двумя малышами сначала госпитализировали в больницу Нижнего Тагила, а затем детей перевезли в Екатеринбург. Сейчас им оказывают помощь в ДГБ №9. Состояние одного оценивается, как тяжелое, второго - средней тяжести. Четырехлетнего мальчика готовят к операции. Врачи дают благоприятные прогнозы.

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