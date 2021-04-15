Михаил Мишустин напомнил, что за последние 10 лет Россия принимала Олимпиаду 2014 года в Сочи, ЧМ по футболу 2018 года и Всемирная зимняя Универсиаду 2019 года в Красноярске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ выделит 10 миллиардов на строительство объектов Универсиады-2023. Об этом объявил премьер Михаил Мишустин во время заседания кабмина.

- Сегодня Правительство направит почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики, - цитирует премьер-министра пресс-служба кабмина.

Михаил Мишустин также отметил, что в рамках подготовки к Универсиаде в Екатеринбурге необходимо построить, и реконструировать порядка 40 объектов.

Напомним, что всего на подготовку к Универсиаде будет потрачено порядка 87 миллиардов рублей.