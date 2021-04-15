Можно сохранять до 30 деревьев ежемесячно: УБРиР удачно завершил пилот по отказу от бумаги

Фото: пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР

катеринбург, 15 апреля 2021 г. — Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) планирует продолжить переход на безбумажную работу с клиентами. Пилот «Безбумажный офис» показал хороший результат, и банк принял решение масштабировать технологию на всю сеть. Подключение отделений будет поэтапным.

Напомним, проект «Безбумажный офис» подразумевает оформление банковских продуктов с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП): клиент один раз подписывает «Соглашение об использовании ЭЦП», а все остальные документы подтверждает в приложении. На время тестирования технологии в 6 отделениях Екатеринбурга без лишней бумаги можно было выпустить дебетовую карту. В перспективе в один клик можно будет оформить любой банковский продукт.

Как рассказал управляющий директор дивизиона «Екатеринбург» Денис Бабушкин, технология упрощает работу сотрудников в офисе, высвобождая больше времени на общение с клиентами. -Менеджерам по продажам банковских услуг не нужно каждый раз бегать к принтеру и распечатывать документы в нескольких экземплярах. Всё хранится в системе и всегда под рукой. К тому же распространение технологии по всей офисной сети позволит экономить на логистике и избежать потери документов при передаче из отделения в архив. Ежемесячно по всей сети оформляется от 4000 до 5000 кредитных досье, 20 000 - 25 000 договоров обслуживания дебетовых карт и столько же по вкладам. Если все это можно будет подписывать ЭЦП, отделения смогут вполовину уменьшить хозяйственные расходы, - пояснил Денис Бабушкин.

Денис Бабушкин также добавил, что технология позволит снизить потребление бумаги, и банк сможет меньше влиять на окружающую среду. - Если посмотреть на данные из открытых источников, из одной березы может получиться 17 пачек бумаги по 500 листов каждая. У нас в банке по всем офисам Екатеринбурга и области в месяц расходуется более 500 пачек бумаги. То есть, внедрив технологию только в домашнем регионе, мы уже могли бы сохранить более 30 деревьев! - отметил Денис Бабушкин.

Проводя пилот, УБРиР собирал обратную связь от клиентов, и при масштабировании учтет все пожелания. По словам руководителя направления розничного бизнеса дивизиона «Екатеринбург» Анатолия Удачина, некоторые клиенты настороженно воспринимали установку стороннего дополнительного приложения на смартфоны. -Пилот показал, что многие беспокоятся за безопасность своих денег. Что понятно, учитывая рост мошеннических операций в сети. Люди отмечали, что им спокойнее было бы вести документооборот в мобильном приложении УБРиР. Мы прислушиваемся к мнению наших клиентов и планируем при распространении технологии перенести процесс в существующий мобильный банк-, - пояснил Анатолий Удачин.

Анатолий Удачин также отметил, что электронную подпись охотнее всего оформляли клиенты в возрасте от 18 до 25 лет.

Добавим, что «Безбумажный офис» - совместный проект УБРиР и компаний Abanking и SafeTech, запущенный в рамках корпоративного акселератора.