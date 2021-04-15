Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность детей из многодетных семей после трагедии в Бызово

Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность детей из многодетных семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность детей из многодетных семей и проработать дополнительные меры охраны их жизни и здоровья после трагедии в Бызово, где во время пожара в частном доме погибли пять детей. В частности, по поручению главы региона в домах еще 800 семей установят автономные пожарные извещатели. Такое устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания и издает звуковой сигнал. Кроме того, извещатель отправляет смс на телефон владельца и в ближайшую пожарную часть.

- Задача - сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть ещё более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу, - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, что страшный пожар в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа произошел сегодня, 15 апреля, ночью. Пять детей, которые погибли, не успели выйти из горящего дома - на них обрушилась крыша здания. Тела из-под завалов доставали спасатели. Двоим взрослым и двоим детям удалось выбраться из дома. Маму с двумя малышами сначала госпитализировали в больницу Нижнего Тагила, а затем привезли в Екатеринбург. Сейчас им оказывают помощь в ДГБ №9.