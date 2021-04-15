«Не верю своему счастью!» Пенсионерка из Екатеринбурга обменяла старый дом на евродвушку

Фото:Владимир Задумин

Новые двух- и трехкомнатную квартиры в жилом комплексе «Бриз» Анна Андрианова получила в рамках программы расселения. Женщина рассказала, что частный дом, попавший в программу сноса ветхого жилья, достался ей в наследство. Столетняя изба приносила массу беспокойства: вода из колодца, постоянный мелкий ремонт, печное отопление и т.д.

Фото:Владимир Задумин

- Говорят, что мой дом – моя крепость. А мы с внучкой сидели то без воды, то без света, то без тепла, - вспоминает женщина. – Про то, чтобы выращивать что-то на своём огороде, давно и думать забыли, скотину не держали. Возраст у меня для ведения хозяйства не тот, проще всё необходимое купить.

- О сносе я узнала от соседей. Вечером в интернете решила проверить эту информацию и оказалось, действительно, наш дом попадает в программу расселения. Мы с дочерью выяснили, что этим процессом будет заниматься «Атомстройкомплекс» и даже не стали ждать звонка представителя компании, а сами поехали в офис и просили переселить нас как можно быстрее. Мы как увидели квартиры – нам сразу всё понравилось, подписали акт, оформили документы, и вот уже почти год мы живём как белые люди: есть спальня своя, и гостиная, кухня, туалет, все удобства, - радуется новосёл.

Из старой части Уралмаша женщины переехали в район Пионерский, поближе к вузу, в котором хочет учиться внучка. -Приятно, что мы по-прежнему живем под одной крышей, пусть и на разных этажах, - дополняет Анна Ивановна.

«Атомстройкомплекс» занимается расселением ветхого, аварийного и устаревшего жилья с первых лет своего существования и за 26 лет наработал колоссальный опыт. На сегодняшний день компания переселила из ветхого и устаревшего жилья, в том числе из частного сектора, в новые квартиры более 1200 семей из 76 непригодных для жизни многоквартирных домов общей площадью 47 тысяч кв. м. В рамках работы по вынесению из города частного сектора, градостроители расселили 68 жилых домов и 61 участок в садовых товариществах на основе индивидуальных договоренностей с собственниками. Компания в течение многих лет активно участвует в работе по обновлению городской территории, сотрудничает с властями Свердловской области и Екатеринбурга. Сейчас почти все площадки «Атомстройкомплекса» связаны с расселением. Ветхие, устаревшие дома уступают место современным, с безопасной, насыщенной средой. Этот процесс активно идет на Уралмаше, Эльмаше, в Пионерском микрорайоне и в районе южного автовокзала.