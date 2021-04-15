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Общество15 апреля 2021 13:03

В Екатеринбурге к первомайским праздникам помоют все памятники

С сооружений уберут накопившуюся за зиму пыль и грязь и при необходимости подкрасят
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Для помывки одного подобного сооружения нужна бригада из шести человек

Для помывки одного подобного сооружения нужна бригада из шести человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к первомайским праздникам помоют с шампунем все памятники. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. С сооружений с помощью аппаратов высокого давления уберут накопившуюся за зиму пыль и грязь и при необходимости подкрасят.

- Для того, чтобы добраться до вершины монумента, работникам требуется автовышка и специальный гидрант. Всего же для помывки одного подобного сооружения нужна бригада из шести человек, а на уборку тратится в среднем от трёх до пяти часов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что всего в городе насчитывается более 20 монументов.