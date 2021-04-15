АО «Екатеринбурггаз» объявляет о начале конкурса детских рисунков «Безопасный газ - для нас!»

Фото: пресс-служба Екатеринбурггаз

1 апреля 2021 года в столице Урала стартовал конкурс детских рисунков на тему безопасного использования газа в быту. АО «Екатеринбурггаз» проводит мероприятие с 2015 года, и каждый год креативно переосмысливают правила газовой безопасности жители разных районов Екатеринбурга. В 2021 году повторить правила предстоит гражданам Железнодорожного района.

Чтобы сделать интересные композиции, ребятам предлагается вместе с родителями посмотреть мультфильм и повторить основные правила безопасного обращения с газом. Работы необходимо отправить на электронный адрес pressa@ekgas.ru или принести лично по адресу Белинского, 37.

Фото: пресс-служба Екатеринбурггаз

Условия участия в конкурсе «Безопасный газ - для нас!»:

Фотографии или сканы рисунков принимаются на электронный адрес pressa@ekgas.ru до 22 мая 2021 года. Победители будут выбраны в трех возрастных категориях, а имена лучших объявят 1 июня, в День защиты детей. Всем участникам конкурса гарантированы классные призы!

Фотографии с прошлогодних мероприятий можно посмотреть ниже:

Конкурс детских рисунков 2020

Конкурс детских рисунков 2019

Конкурс детских рисунков 2018

Конкурс детских рисунков 2017

Конкурс детских рисунков 2016