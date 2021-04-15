Фото: СК по Свердловской области

Прокуратура начала проверку после гибели пяти детей в частном доме под Нижним Тагилом. Трагедия произошла сегодня ночью, 15 апреля в селе Бызово Горноуральского городского округа. Двое взрослых с двумя малышами на руках успели выбраться из полыхающего здания. Пять детей оставались в доме, когда рухнула крыша. Их тела доставали из под завалов спасатели.

- В данном частном деревянном доме проживает многодетная семья. На момент пожара в доме находилось семь детей. Двое взрослых и двое детей доставлены в медицинские учреждения с ожогами 1 и 2 степени и отравлением продуктами горения. У пострадавшей девочки, 2020 года рождения, диагностированы ожоги 10 % тела, у мальчика, 2017 года рождения, ожоги 8 % тела, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным в пожаре погибли: Устьяна, 2013 года рождения, Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав детей. Кроме того, будет выясняться, был ли оборудован дом пожарными извещателями. Известно, что в 2019 году семье его выдавали.

Причину пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели. В прокуратуре рассказали, что очаг пожара, предварительно, находился в помещении бывшего хлева для животных, где семья складировала свои вещи.