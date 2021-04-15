Фото: СУ СКР по Свердловской области

В селе Бызово нашли останки пятого ребенка, который погиб в пожаре. Об этом «КП» руководитель следственного отдела по Пригородному району Вадим Белкин.

Старый деревянный дом вспыхнул прошлой ночью, родители успели вынести из пожара двоих из семи детей.

- Мы обнаружили останки пятерых детей, но опознать сможем их только после генетической экспертизы, - рассказал «КП» Вадим Белкин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам родственников, не исключена и вероятность поджога. Но в числе приоритетных версий – неисправность проводки и старая печь.