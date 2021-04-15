В Екатеринбург привезут работы Ван Гога, Клада Моне и Гюстава Курбе

Белые стены вскоре украсят работы всемирно известных мастеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезут работы таких всемирно известных мастеров, как Поль Деларош, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и других. Их выставят в центре «Эрмитаж – Урал» к открытию, которое запланировано на 1 июля 2021 года.

- Первым проектом, реализованным в отреставрированных залах Дома купца Бардыгина на улице Вайнера, 11, станет выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа - «От романтизма к импрессионизму», - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. - Экспозиция представит обширную панораму развития французского искусства в бурный XIX век, во всем многообразии существовавших в нем стилей и направлений, когда на смену классическим традициям пришли совершенно новые, революционные принципы изобразительного искусства.

Выставка «От романтизма к импрессионизму» разместится на первом этаже центра «Эрмитаж - Урал», в залах для временных проектов из Государственного Эрмитажа, которые планируется проводить дважды в год. Всего на выставке будет показано около 80 произведений, из них - 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов.