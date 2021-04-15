В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд

В этом году апрель удивляет екатеринбуржцев по-летнему теплой погодой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне, 14 апреля, зафиксировали суточный температурный рекорд. По данным Уралгидрометцентра, вчера днем температура воздуха поднялась до 22,8 градусов. Последний раз так тепло 14 апреля было в 1888 году. И то, тогда столбики термометров показывали немного меньше - 22,1 градус.

Отметим, что, судя по прогнозам синоптиков, сегодня последний теплый день на этой неделе. С завтрашнего дня в город придет похолодание - в пятницу и субботу днем столбики термометров не будут подниматься выше девяти градусов.