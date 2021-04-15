В центре Нижнего Тагила в ДТП пострадала школьница

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

В среду, 14 апреля, в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко произошло ДТП с участием иномарки «Опель Астра» и отечественной легковушки «ВАЗ-2115», в котором пострадала 15-летняя школьница.

56-летний водитель иномарки ехал по Серова со стороны Красноармейской в сторону Пархоменко. При повороте налево мужчина не уступил дорогу встречной машине, после чего произошло столкновение. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В аварии пострадала пассажирка отечественной легковушки. Девушку осмотрели медики, после чего отпустили домой. Точная причина ДТП устанавливается, оба водителя в момент аварии были трезвы.