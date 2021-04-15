Свердловские госавтоинпекторы проверят автомобили на тонировку

Госавтоинспекторы проверят светопропускание стекол машин с помощью специальных приборов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ГИБДД проведет масштабные рейды по проверке тонированных автомобилей. Госавтоинспекторы проверят светопропускание стекол машин с помощью специальных технических средств и измерительных приборов.

- Светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70 %. В противном случае, это создает угрозу безопасности дорожного движения, а также позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий: нарушение правил применения ремней безопасности и пользования телефоном, перевозка запрещенных предметов, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и будут оштрафованы. Кроме того, если водители не устранят тонировку на месте, сотрудниками ГИБДД будут выданы требования, обязывающие сделать это в течение 10 суток.

По истечении этого срока и в случае неисполнения предписания инспектора за неповиновение распоряжению или требованию сотрудника полиции водителю уже может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.