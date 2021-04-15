В центре Нижнего Тагила создадут креативный кластер

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В центре Нижнего Тагила, на базе бывшего училища «Самородок» появится креативный кластер. По замыслу авторов он должен стать центром притяжения выпускников творческих профессий. Создатели проекта наедятся, что благодаря созданию креативного кластера, выпускники не будут уезжать в другие города.

- В городе необходимо создавать не просто среду комфортного проживания, необходимо создавать рабочие места. Будет работа - будет оставаться молодежь. Интересная, креативная, перспективная деятельность будет побуждать молодых людей приходить в малый и средний бизнес, оставаться в Нижнем Тагиле, - рассказал глава города Владислав Пинаев. - Хотелось бы, чтобы новая площадка в Нижнем Тагиле стала не просто красивой картинкой, а местом притяжения, где будут собираться талантливые люди, творить, создавать, реализовывать свои идеи.

Планируется, что в кластер войдет студия звукозаписи, школа IT-специалистов, Центр современного искусства, Центр развития туризма и кофейня. Кроме того, в сентябре на этой площадке пройдет Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Финансировать проект будет компания ЕВРАЗ. На развитие креативного кластера уже выделили 10 миллионов рублей.