В Алапаевске пропал 27-лений молодой человек

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Алапаевске разыскивается 27-летний Александр Тупицын. Молодой человек пропал еще 18 марта, его поисками занимается поисковый отряд «Прорыв» и МО МВД России «Алапаевский». Парень нуждается в медицинской помощи.

- Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темно-карие глаза, темные волосы, носит усы и небольшую бороду, - сообщают волонтеры.

В момент пропажи был одет в удлиненный пуховик с капюшоном болотного цвета, черную шапку, темно-серые штаны с резинкой снизу, черные зимние кроссовки на шнуровке. С собой у него была черная спортивная сумка с красными вставками.

Если вы знаете, где может находиться Александр, позвоните руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89000440220 или сообщите в полицию Алапаевска по телефону 8(343) 4634225.