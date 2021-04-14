В микрорайоне Изоплит Екатеринбурга восстановят школу на 225 учеников

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В микрорайоне Изоплит восстановят заброшенную школу № 33. Долгое время здание пустовало и было никому ненужным, но в последнее время появилась острая необходимость новых мест в учебных учреждениях, поэтому вскоре строители приступят к восстановительным работам.

- После ремонта здесь смогут обучаться 225 детей в одну смену. В этом же здании планируется разместить три группы детского сада. Капитальный ремонт вдохнет новую жизнь в эти стены – появятся светлые кабинеты, спортивный зал, - заявляют в мэрии Екатеринбурга.

Сама школа была открыта в 60-е годы прошлого века и реорганизована в 2012 году. Тогда здесь обучалось всего 56 учеников. В администрации планируют использовать учреждение не только как образовательный, но и культурный центр. Долгожданное новоселье школьники отметят уже в январе 2022 года.