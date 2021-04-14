На Урале парень угнал у своего отчима машину, чтобы покататься

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Алапаевске молодой человек угнал у своего отчима машину, чтобы покататься. Инцидент произошел 12 апреля. Мужчина обратился в полицию, когда обнаружил, что его автомобиль ВАЗ-21102 пропал с придомовой территории. Прибывшие на место следователи выяснили, что из квартиры пропали ключи от авто.

- Под подозрение попал пасынок владельца машины. Его нашли во время патрулирования улиц. Молодой человек был освидетельствован на состояние опьянения. Тест показал наличие алкоголя в крови, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Угонщиком оказался 23-летний местный житель, который нигде не работал, раньше его уже судили за нарушения ПДД. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.