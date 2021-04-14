В Екатеринбурге осудили директора фирмы, который не платил налоги и сборы

Мужчина проигнорировал требования налогового органа об уплате задолженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский суд огласил приговор 43-летнему директору предприятия за сокрытие денег организации. В следственном комитете установили, что эта история длилась с ноября 2019 по апрель 2020 года. Тогда преступник управлял коммерческой организацией и знал, что у него есть задолженность по налогам и сборам.

- Мужчина проигнорировал требования налогового органа об уплате задолженности и, используя «серые схемы» расчета с контрагентами, сокрыл денежные средства своей организации в крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Во время расследования мужчина понял, что отпираться бессмысленно, во всем признался, раскаялся и начал сотрудничать со следствием. Экс-руководитель даже принял меры, чтобы загладить свою вину. Решением суда он получил штраф в размере 200 тысяч рублей.