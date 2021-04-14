Был пьян и угрожал ножом: в Екатеринбурге мужчина пытался ограбить ларек с шаурмой

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пьяный 58-летний мужчина решил ограбить павильон шаурмы. Он зашел в ларек и, угрожая ножом, приказал продавцу отдать ему еду. Работник торговой точки испугался и позвонил в полицию. До прибытия сотрудников налетчик оставался в помещении, его задержали на месте.

- Преступником оказался нигде неработающий и ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью местный житель. Его доставили в полицию и составили административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Чуть позже по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.