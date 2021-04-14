В Екатеринбурге разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю Жумакан Аширбаеву, которая ушла из дома 10 апреля и пропала. Добровольцы из поискового отряда «Прорыв» сообщают, что в последний раз девушку видели в Железнодорожном районе города.

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров. Худощавое телосложение, темные волосы до плеч, - сообщают добровольцы.

На момент пропажи была одета в черную куртку ниже пояса без капюшона, джинсы светло-голубого цвета и белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Жумакан Аширбаева или видели эту девушку на улицах города, позвоните в ДПСО «Прорыв» по номеру 8-9000-44-02-20 или сообщите в полицию по телефону 02.