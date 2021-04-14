Губернатор Свердловской области открыл ледовую арену «Импульс» в Талице

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поучаствовал в открытии ледовой арены «Импульс» в Талице, объект построили по его поручению. Глава региона вручил ключ от спорткомплекса со своим автографом юным хоккеистам, которые будут заниматься здесь уже в ближайшее время. Также арена получила в подарок заливочную машину, которая будет поддерживать рабочее состояние площадки.

- Даже в непростой «коронавирусный» 2020 год мы открывали новые производства, строили новые объекты, и один из них — арена «Импульс». Но это – еще не все. Совсем скоро начнется строительство нового Центра бокса», — отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на Евгения Куйвашева.

Свое название арена получила еще во время строительства. Площадка расположена в Южном микрорайоне города. Помимо губернатора на открытие объекта приезжал игрок хоккейного клуба «Автомобилист» Никита Трямкин.