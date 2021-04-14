В поселке под Талицей спасатели потушили 20 гектаров горящей травы

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Не успел растаять снег в Свердловской области, как начала гореть сухая прошлогодняя трава. Теплая погода и ветер «помогают» распространению огня. Накануне в 11:49 в поселке Маян под Талицей экстренные службы получили сообщение о неконтролируемых палах травы. Создавалась угроза для 30 жилых домов. Огонь подошел на расстояние 50 метров от ближайшей постройки.

- Для тушения пожара от ближайшего гидранта была проложена магистральная линия длинной 800 метров. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и органов местного самоуправления в течение трех часов пожар был локализован на площади 20 гектаров, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших спасателям не поступало. В тушении пожара были задействованы восемь единиц спецтехники и 23 человека личного состава.