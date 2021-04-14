В Нижнем Тагиле полицейские задержали юриста, подозреваемую в краже

Полицейские вычислили подозреваемую в краже по камерам магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле к полицейским обратилась 34-летняя жительница Кировграда. Она рассказала, что, когда она с ребенком и мамой была в одном из магазинов в торговом центре по Свердловскому шоссе, у нее похитили сумку, в которой находился кошелек с двумя банковскими картами. При этом с них уже успели снять 45 тысяч рублей.

- Женщины вернулись в магазин и обратились к администратору. Как оказалось, незадолго до этого одна из покупательниц принесла сумку, сказав, что нашла ее оставленной в торговом зале. Женщины тут же проверили сумку: все было на месте кроме кошелька, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Вычислить женщину, которая присвоила себе кошелек из чужой сумки, помогли камеры в магазине. На записи видно, что она достает из сумки кошелек, убирает его к себе и передает кассиру находку. Подозреваемую оперативно нашли и задержали.

В отделении полиции выяснилось, что 42-летняя женщина, работает юристом в одной из компаний Невьянска. Она сначала пыталась убедить полицейских, что ее попросили снять деньги с карт. Однако позже во всем созналась и даже вернула потерпевшей всю сумму, которую присвоила. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.