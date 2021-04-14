ЕВРАЗ направил 10 миллионов рублей на создание в Нижнем Тагиле креативного кластера для развития творческого потенциала города и его жителей

Фотографии предоставлены СОФПП

14 апреля 2021 г. – В Свердловской области презентована площадка нового креативного пространства, создаваемого в рамках федеральной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Rurban Creative Lab. Креативный кластер будет создан в здании бывшего училища «Самородок» Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н.А. Демидова.

Предполагается, что пространство станет местом сосредоточения творческих проектов креативной молодежи, художников, ремесленников, также здесь будут проходить важные арт-события. В сентябре здесь планируется провести 6-ую Уральскую индустриальную биеннале современного искусства.

Площадку будущего кластера посетили министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова

Фотографии предоставлены СОФПП

В ходе встречи гости обсудили важность создания креативных пространств для развития городов, поделились наработанным опытом, планами, рассказали о партнерах и площадках.

-Свердловская область вошла в десятку регионов, которым Агентство стратегических инициатив поможет в создании креативных кластеров. В течение 2021 года мы откроем в регионе не менее трех площадок в различных населённых пунктах. До конца года мы планируем создать и апробировать в Свердловской области ряд практик: начиная от нормативно-правовой документации до «коробочных решений» развития креативных индустрий в малых городах, - сказала Виктория Казакова.

- Почему мы направили 10 млн рублей в развитие креативного кластера в Нижнем Тагиле? Есть три важных причины. Во-первых, нам важно, чтобы люди хотели работать на ЕВРАЗ НТМК, любили город, в котором живут. Мы миллиарды рублей ежегодно направляем на реализацию экологических программ и развитие инфраструктуры – например, строительство моста через Тагильский пруд. Мы всегда готовы подставить плечо помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Во-вторых, помогаем поднимать уровень культуры в городе. Новый креативный центр нам в этом поспособствует. И третье, – Урал был и остаётся опорным краем державы. Поэтому я считаю, очень важно восстановить главную жемчужину нашего города – старый Демидовский завод-музей. Надеюсь, новый проект поможет нам, наконец, вдохнуть в него жизнь и сделать точкой притяжения для туристов из других городов, регионов и стран. Мы за лучшее будущее наших городов, - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

-К своему 300-летнему юбилею Нижний Тагил состоялся не только как крупнейший промышленный город страны. Современный Нижний Тагил становится культурным центром, где создаются возможности для реализации творческой молодежи. Площадка для общения, обучения, презентаций проектов талантливых музыкантов, поэтов, художников сегодня молодым людям необходима как никогда. Запуск креативного кластера позволит городу раскрыться по-новому, с другой, творческой стороны. Конечно, мы приветствуем это и будем поддерживать всеми силами, - рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Согласно концепции развития площадки, она станет центром притяжения выпускников творческих профессий. Рядом, на этой же улице, находятся три профильных учебных заведения. Также в качестве потенциальных участников кластера рассматриваются студия звукозаписи, школа IT-специалистов, Центр современного искусства, Центр развития туризма, кофейня.

В креативных кластерах проводятся биеннале, мастер-классы, арт-вечеринки, перформансы, выставки современного искусства. Создание подобных пространств позволит повысить туристическую привлекательность Нижнего Тагила как современного и развивающегося города, что особенно важно в канун его 300-летия. Примеры успешных креативных кластеров: творческий кластер в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом «АРТ-резиденция», «Винзавод» в Москве на территории бывшего пивоваренного завода Московская Бавария, дизайн-завод «Флакон» на территории бывшего хрустально-стекольного завода.