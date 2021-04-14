В подъезде дома в Нижнем Тагиле обнаружили гранату

Опасную находку обнаружили в подъезде дома Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во вторник в одном из подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. После этого на место ЧП вызвали группу по разминированию ОМОН Росгвардии.

Специалисты обследовали находку и выяснили, что снаряд оказался учебной осколочной гранатой Ф-1, не имеющей запала. Опасности для жизни и здоровья граждан граната не представляет. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Предмет сотрудники Росгвардии конфисковали для дальнейшего изучения.