В Екатеринбурге реконструируют две дороги, ведущие в Солнечный

Завершить реконструкцию дорог в Солнечный планируется к концу 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируется реконструкция двух дорог, ведущих в микрорайон Солнечный - 2-й Новосибирской и Лучистой. Сегодня, 14 апреля, глава города Алексей Орлов дал поручение заключить муниципальный контракт на выполнение первого этапа проекта ремонтных работ.

- Реконструкция улиц, ведущих в Солнечный, позволит значительно улучшить сложную транспортную обстановку на этой городской территории, а жителям микрорайона - быстро и с комфортом добираться до любой точки города, - отмечают специалисты Комитета по строительству администрации Екатеринбурга.

Завершить реконструкцию планируется к концу 2024 года. К этому времени до трех полос расширят существующую проезжую часть улицы Лучистой и перекрестки Лучистой с улицами Счастливая и Чемпионов. Кроме того до четырех полос увеличат ширину моста через реку Патрушиху.

Также за это время должны будут выполнены работы по обновлению очистных сооружений улично-дорожной сети микрорайона и по благоустройству прилегающей территории.