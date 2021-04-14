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Общество14 апреля 2021 14:08

На Урале будут судить мужчину, который украл у инкассаторов шесть миллионов, облив их руки клеем

Уралец напал на сотрудников банка прямо в отделении
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Перед тем как облить инкассаторов клеем он заставил их лечь на пол, угрожая обрезом

Перед тем как облить инкассаторов клеем он заставил их лечь на пол, угрожая обрезом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме будут судить 45-летнего мужчину, обвиняемого в краже шести миллионов у инкассаторов. К преступлению уралец приготовился заранее - собрал сведения о периодичности, времени прибытия и убытия инкассаторов, осуществляющих заправку банкоматов. Затем около десяти часов утра 29 августа 2020 года он взял сменную одежду, охотничий двуствольный обрез ружья и отправился к отделению банка по улице Петрова, где стал ожидать инкассаторов.

- Увидев подъехавший к зданию банка автомобиль инкассации, из которого вышли двое сотрудников, обвиняемый проследовал за ними в отделение банка. В помещении кредитного учреждения злоумышленник, направив на них оружие, потребовал от инкассаторов лечь на пол, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области.

После это подозреваемый вылил на руки инкассаторов клей, чтобы они не могли ему оказать сопротивление, схватил сумку с деньгами и сбежал. Мужчину будут судить по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, с применением оружия, в особо крупном размере). Уголовное дело будет рассматривать Верхнепышминский городской суд.