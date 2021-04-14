Свыше 200 миллионов рублей на обновление пригородной пассажирской инфраструктуры направит Свердловская магистраль в 2021 году

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На Свердловской железной дороге реализуется программа по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса. Ежегодно проводятся работы по ремонту и реконструкции пригородных вокзалов, пассажирских зданий; улучшается состояние платформ и пешеходных мостов на станциях. В 2021 году на эти цели будет направлено свыше 200 млн рублей. Основные работы начнутся в весенне-летний период.

В Свердловской области ремонт пассажирских посадочных платформ планируется на станциях и остановочных пунктах Шувакиш, Гагарский, Леневка, Огородная, Кармак, Курманка и Дубровный. Рабочие укрепят железобетонные борта платформ, уложат твердое покрытие и тактильную плитку для маломобильных групп населения.

По программе обеспечения доступности железнодорожных объектов для маломобильных пассажиров будет проведена модернизация санитарных комнат на вокзалах и в пассажирских зданиях станций Кунара, Егоршино, Талица, Еланский, Краснотурьинская, Ивдель (Свердловская область), Вагай, Маслянская, Новая Заимка (Тюменская область), Углеуральская, Курья, Менделеево, Оверята, Пашия (Пермский край).

В рамках подготовки к сезону летних пассажирских перевозок на станциях и остановочных пунктах будет проведена освежающая окраска бортов платформ, навесов, ограждений, скамеек и урн. На 24 станциях будут обновлены элементы навигации (вывески с названием станции, стенды с расписанием движения поездов и другой информацией).

Также в числе запланированных работ – ремонт дренажной системы и отмостков здания вокзала на станции Верещагино, ремонт кровли пассажирского здания на станции Верхотурье, ремонт билетных касс и служебно-технических помещений вокзала Верх-Нейвинск. В текущем году планируется завершить ремонтно-реставрационные работы в здании вокзала Пермь-1 (объект культурного наследия): провести реставрацию крыши, крыльца и навесов, ремонт инженерных сетей, благоустройство и озеленение прилегающей территории.

На станциях Кольцово, Шувакиш, Дружинино, Стриганово, Храмцовская, Тугулым (Свердловская область), Вагай, Заводоуковская (Тюменская область), Ферма (Пермский край) запланирован ремонт пешеходных мостов.