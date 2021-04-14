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Общество14 апреля 2021 13:41

Парк в Нижнем Тагиле признан одним из лучших проектов в России

Минстрой РФ включил его в реестр лучших практик благоустройства 2020 года
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

Парк Победы в Нижнем Тагиле получил высокую оценку на федеральном уровне и был признан Минстроем РФ одним из лучших проектов благоустройства в России за 2020 год. В его ремонт вложили 38 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

На территории парка во время реконструкции не только сохранили все насаждения, но и высадили новые саженцы, а также сделали новые газоны и цветники. Кроме того на территории выложили современную тротуарную плитку, установили беседки, скамейки и площадки для детей и для занятий спортом.

Фото: департамент информационной политики

В департаменте информационной политики региона напомнили, что один самых популярных парков у тагильчан был заложен в 80-е годы вместе со строительством Гальяно-Горбуновского массива. С тех пор до настоящего времени он ни разу не обновлялся.