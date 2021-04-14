Нужная обновка для вашей кухни к лету. Пять причин подарить себе шнековую соковыжималку Polaris PSJ 0601!

Фото: предоставлено пресс-службой Polaris

Новая соковыжималка от Polaris PSJ 0601 сделает смузи, ореховое молоко и выжмет даже гранатовый сок на всю семью. С помощью PSJ 0601 самые твердые овощи и фрукты превратятся в сок. Шнековая система поможет получить максимальное количество жидкости и при этом сохранить все полезные витамины. Компактная, тихая и такая нужная для семьи PSJ 0601 сделает ваше лето вкусным и здоровым!

Выжимает все витамины

Соковыжималка работает по принципу холодного отжима. Встроенный шнек полностью измельчает даже самые твердые овощи и фрукты. PSJ 0601 обеспечивается 85% выхода сока, при этом сохраняет максимум витаминов и микроэлементов. Вы убедитесь сами, что мякоть после выжимки практически сухая.

На всю семью

Загрузочное отверстие 78 мм вместит практически любой фрукт или овощ. Резервуар для сока имеет съемный фильтр для мякоти и вмещает 1000 мл жидкости. Контейнер для сбора мякоти - 800 мл. Вам не нужно будет переливать сок в другую емкость или убирать жмых во время работы соковыжималки. Таких объемов должно хватить на компанию. Сделайте смузи сразу на всех!

Многофункциональная

В соковыжималку встроены 9 автоматических программ. Например, программа «твердый» подойдет для моркови, «средний» - для яблока, а «мягкий» - для дыни. В соковыжималке также предусмотрены программы «смузи», «микс», «овощи» и отдельная программа для выжимки сока граната. Также вы можете воспользоваться программой «ореховое молоко». Благодаря функции «капля-стоп» ваша рабочая поверхность станется чистой. Кнопка реверса сама очистит соковыжималку от застрявшего жмыха.

Фото: предоставлено пресс-службой Polaris

Надежная

Вы можете рассчитывать на безопасную для здоровья работу - фильтр у соковыжималки изготовлен из нержавеющей стали, а корпус и контейнеры из высококлассного пластика. Технология PROtect защищает двигатель соковыжималки от перегрузки. Эта функция обеспечивает надежность и долговечность ее работы. Соковыжималка изготовлена под контролем швейцарских специалистов и имеет гарантию два года.

Мощная, но тихая

Мощность соковыжималки 600 вт, ее скорость достигает 60 оборотов в минуту. Она выжимает сок при низком уровне шума. Сделана для быстрой и качественной работы, при этом станет «дружелюбным» членом семьи, не пугающим соседей, детей или домашних животных.